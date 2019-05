Pedro Moral revela que sus padres iban a pagar la boda con Sheyla Rojas

El empresario Pedro Moral estuvo por primera vez frente a frente con Magaly Medina y reveló que la frustrada boda con Sheyla Rojas la iba a pagar sus padres.

Pedro Moral contó que no lo veía mal, pues el dinero invertido en la boda se los iba a devolver en un futuro a sus padres.

"La boda me iba a pagar mis papás. No es que sea hijito de papá, pero no me estaba yendo bien y ellos lo iban a pegar y yo se los iba a devolver. No me parece nada malo", dijo Pedro Moral.

Agregó que sus padres también le han pagado las bodas a sus hermanos. "Tengo 34 y no me parece mal que me lo paguen. Mi papás han pagado las bodas de mis hermanos".

Pedro Moral agregó que siempre le ha ido bien, sin embargo añadió que iba a aceptar la ayuda de sus padres, pues en esta oportunidad no le había funcionado algunos negocios.

