EVDLV: Le preguntan a Pedro Moral por el color de ojos de Sheyla Rojas y no sabe qué responder (VIDEO)

No pertenece a una de las 21 preguntas de 'El valor de la verdad', pero Beto Ortiz no pudo contenerse y le comentó a Pedro Moral si eran ciertos los rumores de que Sheyla Rojas nunca se quitaba los lentes de contacto.

"Beto, nunca conocí sus verdaderos ojos. Te juro, que buena pregunta me has hecho. Creo que si se los quitaba ya estaba oscuro, pero cuando amanecía corría al baño a ponérselos", dijo entre risas, asegurando que no deseaba burlarse de su exprometida.

Pedro Moral, con el rostro un tanto desencajado, sostuvo que jamás conoció el color verdadero de los ojos de Sheyla Rojas, con quien iba a casarse un día como hoy. "Nunca vi sus verdaderos ojos. ¡Qué increíble! No me había puesto a pensar en eso, yo nunca conocí sus verdaderos ojos, ¡qué increíble! No tengo idea, pero de todas maneras era canje", indicó.

