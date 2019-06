Pedro Moral echa a Sheyla Rojas: asegura que ella escribía románticos mensajes por él | VIDEO

La expareja de Sheyla Rojas, Pedro Moral, la echó en el programa "Válgame Dios", al asegurar que era ella quien escribía románticos mensajes en el Facebook de él.

Pedro Moral contó que Sheyla Rojas agarraba su celular y se dedicaba ella misma esas melosas publicaciones, durante el periodo de relación que tuvieron.

"Las personas que me conocen saben que yo no colgaba nada (...) ¿Tú dejabas que ella posteara? Si, de hecho está mal (...) Ustedes deben buscar los post de mi Facebook durante esa relación y sacar sus conclusiones", dijo Pedro Moral para las cámaras.

Peleas por un "like"

Por otro lado, Pedro Moral reveló que Sheyla Rojas se pelea con él porque no le daba un "like" en sus publicaciones".

"Si pues, a veces tomaba mi celular, tomaba fotos y dedicaba cosas. También nos peleábamos por el "like". Me decía: "no me has dado like". Supuestamente eramos la pareja feliz".

"Nunca me había tocado una mujer así, bueno ocurrió en mis 5 minutos de tonto", finalizó Pedro Moral.