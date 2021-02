Pedro Moral, el exnovio de Sheyla Rojas, se pronunció en redes sociales luego del último escándalo que protagonizó la modelo. El empresario compartió un mensaje, el cual muchos han interpretado como una ‘indirecta’ para la exfigura de América Televisión.

¿Qué escribió Moral? “Sé una buena persona en la vida, no solo en la redes sociales”, se lee en el mensaje publicado tras la ‘bomba’ que lanzó “Amor y Fuego”.

Como se recuerda, Paula Manzanal reveló que su ‘amiga’ Sheyla Rojas habría tenido un romance con su exnovio Vladimir De Guest. La modelo afirmó sentirse decepcionada luego de que su expareja comparta conversaciones con Rojas, donde se denotaba la intención de que él viaje a Perú a visitarla.

No es la primera vez que Moral se refiere a su expareja. Hace meses, ante las cámaras de ‘Magaly TV La Firme’ lanzó un polémico comentario en torno a su exnovia. “No quisiera hablar de ella. No te podría hablar de eso porque mi rubro son las telas y no el plástico”, expresó.

¿Quién es Pedro Moral?

Pedro Moral no es nuevo en la farándula. En 2016, mantuvo un romance con Doménica Delgado, ex pareja del chico reality Patricio Parodi y de Antonio Pavón, padre del hijo de Sheyla Rojas. Además, el empresario de 36 años ha sido vinculado sentimentalmente con Vanessa Terkes y Magdyel Ugaz.

Su romance más escandaloso fue con Sheyla Rojas, la cual comenzó en agosto de 2017. La pedida de mano llegó un año después de iniciada la relación, pero el compromiso se terminó a dos meses de la realización de su boda.

VIDEO RECOMENDADO

Erick Elera sobre su personaje en ‘Dos hermanas’: “No entiendo por qué me dan esos papeles”

Erick Elera sobre su personaje en 'Dos hermanas': "No entiendo por qué me dan esos papeles"

TE PUEDE INTERESAR