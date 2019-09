El cantante Pedro Suárez Vértiz sorprendió al asegurar que se parece al actor Mark Ruffalo, quien interpretó el personaje de Hulk de Marvel.

Según contó en su cuenta de Twitter luego de las tantas veces que le dijeron que su parecido físico era evidente, el artista pudo corroborarlo solo cuando el actor de Hollywood publicó una fotografía cuando era joven.

“Siempre me han dicho que me parezco al actor norteamericano Mark Ruffalo, el Hulk de Marvel. Yo, la verdad no le veía nada, porque él es un tipo ancho y de rostro más bien lleno. Pero hace poco publicó una foto suya de chiquillo y wow!, el hombre sí que era un Arena Hash”, escribió en redes sociales.

En la instantánea, Mark Ruffalo aparece con el cabello desordenado, las cejas pobladas muy similar al look que lucía Pedro Suárez Vértiz en los 90′s.

