Tras la terrible enfermedad que le detectaron, motivo por el cual tuvo que dejar los escenarios, el cantante nacional Pedro Suárez Vértiz, se ha refugiado en sus redes sociales para poder comunicarse con sus seguidores y emitir opinión sobre distintos temas que son mediáticos.

En este caso, el exintegrante de Arena Hash, brindó a través de su cuenta oficial de Facebook, una reflexión sobre un tema muy sonado en las últimos meses en nuestra farándula: la infidelidad.

“Ser el confidente por muchos años de tantas mujeres y hombres, me ha dado un conocimiento estadístico sobre las parejas, que ni Ipsos tiene. Noté que el porcentaje de infidelidad es igual en ambos sexos”, comenzó escribiendo.

El intérprete de “Cuando pienses en volver” indica que las mujeres son más cautelosas al momento de realizar dicha acción, sin embargo, los hombres, llevados por su inmadurez, caen una y otra vez en lo mismo hasta que son descubiertos.

“En la mujer suele ser más ilusión que acciones concretas. Pero el hombre no lo toma como lección para mejorar, sino que por ego y gula, y quiere repetir y repetir, hasta que Dios decide no protegerlo más y cae in fraganti”, confirmó.

Para finalizar su texto, mencionó distintas características de ambos sexos y relacionó las de los hombres infieles con la violencia hacia la mujer.

“El porcentaje de hostigadores y posesivos es de lejos, mayor en los hombres. No solo en Perú. La mujer es de hecho más temperamental, pero el hombre es más sádico. Eso explica mucho la injusta violencia hacia la mujer”, acotó.

