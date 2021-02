En la emisión del 5 de febrero de “Yo Soy: Grandes Batallas”, dos miembros del jurado, Tony Succar y Mauri Stern, protagonizaron un tenso momento al discutir durante su evaluación al imitador de Bad Bunny.

Todo empezó cuando el ganador de dos Grammy Latino sugirió que los imitadores urbanos utilicen Auto-Tune, un procesador de audio que ayudaría a ocultar errores en su canto, pero esta posición no convenció a Mauri Stern.

“Pero estás en un concurso de imitación y el canto juega un papel importante, no puedes hacer eso. No puedes agarrar a un tipo, ponerle Auto-Tune, arreglarle la afinación en vivo, cuando el canto lo tiene que hacer bien”, expuso Mauri Stern.

“Mauri, tú no sabes qué es Auto-Tune, tú nunca lo has usado…”, respondió Succar. Esta declaración no fue del agrado de Stern y dijo: “¿De qué me hablas? No, no me insultes. Yo estoy hablando de un concurso en el que tiene que cantar afinado, y sí, el urbano usa eso en su producción, pero ¿cómo se te ocurre pensar que le vamos a meter Auto-Tune? No están en un estudio… Es lo peor que te he escuchado, Tony. Lo siento mucho”.

Tony Succar y Mauri Stern tuvieron acalorada discusión

Al respecto, el cantautor peruano Pedro Suárez-Vértiz tomó partido de la discusión y manifestó su respaldo a Tony Succar, asegurando que el imitador de Bad Bunny necesita Auto-Tune como “distorsionador de voz”.

“Tony Succar tiene toda la razón. El imitador de Bad Bunny necesita el “Autotune” pero como distorsionador de voz. No como corrector de afinación, que es lo que interpreta Mauri”, expuso el intérprete de “Mi auto era una rana” en su cuenta de Facebook.

“Que el imitador de Bad Bunny salga sin ese efecto robótico tan usado en el regueton, es como si un imitador de Jimi Hendrix salga sin wah wah. Aclaren las dos funciones del autotune y problema resuelto. ¡Excelente programa!”, añadió Pedro Suárez-Vértiz.

Como se recuerda, la temporada “Yo Soy: Grandes Batallas” cuenta en la silla de jurados con Mauri Stern, Tony Succar, Maricarmen Marín y Kattia Palma.

