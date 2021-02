Pedro Suárez Vértiz utilizó nuevamente sus redes sociales para pronunciarse sobre su relación con su hermana Mariafé, con quien se juntó más a raíz del fallecimiento de su padre.

A través de su cuenta oficial de Facebook, el artista peruano contó algunas anécdotas que vivió con la joven. “Al cabo de unos meses de que falleciera mi papá, recuerdo que una de las cosas que más me enterneció fue encontrar una carta de mi hermana menor pegada en uno de sus cuadernos. Estaba ella en sexto grado”, comenzó diciendo.

“La nota decía algo como: ‘Sé que mi papá ya no está con nosotros, pero yo tengo a mis hermanos, Pedro y Patricio, que me cuidan y me quieren como si fueran mis papás, por eso no estoy triste’”, agregó.

El artista nacional aseguró que las palabras de su hermana menor hicieron cambiar su forma de ver las cosas y originó que tenga una relación mucho más cercana con ella.

“Pocas cosas me han removido el alma como esas líneas. Desde siempre he tratado de actuar con mi hermana Mariafé con la tolerancia y paciencia que solo un padre tiene con su hija. He querido ahorcarla varias veces como todo hermano mayor. Me he trasnochado esperándola, porque a ella y a Patricio les encantaba bailar. Para ellos era indispensable. Recuerdo haberla correteado para ver sus notas y hablar con sus profesores. Ella me pagaba esos favores adivinando claves que yo olvidaba”, agregó.

“No soy su papá, pero luego de años de leer esa pequeña nota que escribió de niña he tratado siempre de mantener encendida esa seguridad que depositó en nosotros, sus hermanos”, manifestó.

