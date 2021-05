Pedro Suárez Vértiz está feliz. El cantante peruano logró vacunarse contra el coronavirus o COVID-19 luego de que contara que se le había negado. Sin embargo con el inicio de la inmunización de personas con enfermedades raras, se pudo este objetivo.

A través de su cuenta de Instagram, Pedro Suárez Vértiz contó sobre su vacunación. “Ayer me vacunaron y estoy muy agradecido con el MINSA, a pesar de la demora. Me cancelaron la cita dos veces, pero entiendo que fue por la engorrosa burocracia de las instituciones del estado. Además soy un privilegiado dentro de los millones de peruanos que todavía no han sido vacunados”.

Fiel a su buen humor, Pedro Suárez Vértiz dijo que su enfermedad lo ayudó a vacunarse. “Digamos que mi enfermedad neuromuscular me ayudó, pues me puso en el grupo de “personas con padecimientos raros”. Vinieron a mi casa las chicas del ministerio con sus trajes espaciales y no lo podía creer. Es que estuve esperando desde el lunes mi cupo dentro de las 6 dosis de cada ampolla”.

SOBRE SAGASTI

En su extenso mensaje, Pedro Suárez Vértiz felicitó por la ardua labor del presidente de la República Francisco Sagasti y pidió que sea incorporado en el equipo del próximo presidente, porque ya sabe cómo manejar el tema de comercialización de vacunas contra el COVID-19.

“Pienso por lo tanto, que Sagasti debe estar en el equipo de vacunación del próximo gobierno, así sea de camillero. No podemos empezar de cero de nuevo. Hay demasiada corrupción en la infinita cadena de trámites estatal, y mal que bien, Sagasti encontró el camino. Volver a buscarlo sería catastrófico”.

Finalizó escribiendo: “Sagasti tiene que acabar su misión, olvidándose de su partido y la docencia por un buen tiempo. No se debe cortar lo que ya se puso en marcha. Ruego a Dios que pronto todos estemos vacunados. Buenos días amigos y feliz sábado para todos!!!”.

