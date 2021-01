Pedro Suárez Vértiz se mostró emocionado por el cumpleaños de su esposa y decidió dedicarle un mensaje público a través de su cuenta de Instagram.

El cantante peruano Pedro Suárez Vértiz no solo aprovechó para desearle feliz cumpleaños a su esposa, sino también agradecerle por los años de matrimonio.

“Feliz cumpleaños amooooooooor !!!Feliz cumpleaños esposa hermosa que Dios me dio. Este año cumplimos 30 años de ininterrumpida relación. Y lo sorprendente para mí, no es que nos sigamos amando, gustando, queriendo y admirando. Lo alucinante es que me sigas excitando”, fue como empezó su mensaje Pedro Suárez Vértiz.

Pedro Suárez Vértiz aprovechó para agradecerle a su esposa Cynthia por cuidarlo. “Me saqué la lotería contigo esposa. Vives enamorada, y no porque yo sea irresistible, sino porque eres una mujer decente y sabes diferenciar el bien del mal, mejor que yo. Gracias por cuidarme, por estar a mi lado en la salud y en la enfermedad, en la discusión y en el acuerdo, en la bonanza y en la pobreza, en el perdón y en el olvido”.

“Gracias por ser la compañera perfecta para contemplar el espectáculo más bello de la vida: ver el crecimiento de nuestros hijos. Feliz cumpleaños esposa hermosa Cynthia. Siempre amé tu nombre. Feliz cumpleaños mujer feliz, mujer de mi vida. Tu esposo Pedro”, fue como finalizó el cantante peruano.

