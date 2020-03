Todo parece indicar que el público disfrutó más de la pelea entre Magaly Medina y Janet Barboza, que del reencuentro entre la ‘urraca’ y Rodrigo González “Peluchín”.

El rating, como siempre infalible, reveló que la audiencia de “Magaly TV La Firme” estuvo anoche más pendiente de los calificativos de “ignorante”, “vulgar” y “bataclana” que se lanzaron tanto la periodista como la expresentadora de “Válgame”.

“No me he metido cuchillo, no seas ignorante. Yo de repente no nací muy bonita pero he potenciado mis atributos”, le gritó la periodista en plena transmisión en vivo.

Barboza no se quedó callada y le dijo: “bataclana mental”. “Eres la reina de la vulgaridad”.

Rating de la pelea entre Magaly y Janet

Según IBOPE, la entrevista de Magaly Medina a la ‘rulitos’ hizo un puntaje superior al promedio que tiene la ‘urraca’: 12.4 puntos de ráting.

Recordemos que la aparición de ‘Peluchín’ – luego de siete meses de ausencia en televisión - alcanzó solo 10.6 puntos de rating, mientras que la pasada entrevista que tuvo Magaly Medina a Yahaira Plasencia obtuvo un promedio de 13,5 puntos en Lima.

