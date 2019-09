El humorista Edwin Sierra mostró su molestia al enterarse de que su película, “¿Mi novia es él?”, que estaba en decenas de salas a nivel nacional, ahora solo se podrá ver en 6 cines de Lima y otros pocos del interior. El cómico aseveró que no entiende esta medida, pues la producción que coprotagoniza con el colombiano Gregorio Pernía ha superado los 100 mil espectadores.

“Esta medida me sorprende y también me entristece. Mucha gente se ha quedado sin ver la película y me escriben para preguntarme por las salas. No entiendo la medida de los exhibidores, tampoco quiero pensar que es un boicot. La cinta estaba yendo para arriba, con mucha audiencia, y salen con esto”, señaló Edwin Sierra, quien aclaró que ha pedido respuestas a diferentes exhibidores por la medida tomada contra su película. “Gregorio está decepcionado por lo que ha sucedido”, añadió el imitador.

Posibilidad.

Días antes, Edwin Sierra habría revelado que un centro comercial de Lima vetó su película de las salas de cine que se encuentra en su interior, pues consideraban que el personaje no iba con su público objetivo. Tras dar estas declaraciones empezaron a surgir varios problemas.

“Sí, comenté que no querían pasar la película en un lugar específico, pero eso es un tema aislado con lo que está sucediendo. No creo, y espero, que las cosas no se confundan porque quien se perjudica es el público. ¿Dónde está el famoso apoyo al cine peruano? Hoy me lo hicieron a mí, mañana puede ser cualquier persona”, sentenció el artista.

Cabe destacar que el artista indicó que, dependiendo del éxito de la cinta, se podría hacer una segunda parte.