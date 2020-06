Fue el ganador indiscutible de los sábados. Nos referimos a la película de Jeffersón Farfán que se impuso en el rating logrando 18.7, lo que le valió el primer lugar de los más vistos del último sábado. La cinta “La Foquita: El 10 de la calle” cuenta los logros y caídas del futbolista del Lokomotiv y fue estrenada el 30 de enero.

No olvidemos que este film dio que hablar, pues se esperaba que incluyeran a Yahaira Plasencia en la trama o a Melissa Klug, quien fue su pareja por casi 11 años y le dio dos hijos al futbolista. Pero al final no aparecieron ninguna de las dos, aunque no olvidemos que a salsera dio que hablar cuando llegó del brazo de la madre de la “Foquita” y su hija mayor al avant premiere de la película.

Cabe mencionar, que el segundo lugar fue ocupado por el programa “El Wasap de JB” que hizo 13.9, luego le sigue “La Rosa de Guadalupe” con 12.9 y “El Reventonazo de la Chola” con 12.6.