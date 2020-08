Pelo D’ Ambrosio deberá esperar unos días más para volver a los escenarios, debido a que, durante los exámenes de protocolo previos a la grabación de su concierto “Volvernos a ver”, dos integrantes de la agrupación dieron positivo a la Covid-19. El reconocido cantautor anunció que la nueva fecha de emisión de su primer streaming, vía TLK Play, desde el Teatro Peruano Japonés, es el sábado 19 de setiembre.

A través de un video publicado en sus redes sociales, el artista pidió disculpas y dio las razones de la postergación. “Tenemos protocolos y debemos respetarlos, dentro de estos pasamos por pruebas para saber quién está contagiado con covid; y, en mi delegación, se presentaron dos casos positivos”, cuenta Pelo.

“Esto nos obligó a suspender la grabación porque debemos pensar en la seguridad de toda la delegación y del equipo que trabaja en la producción de un concierto”, destaca D’ Ambrosio. “No suelo cambiar músicos de hoy para mañana, siempre cuido el nivel del concierto y de la ejecución de la banda. Los que ya han comprado sus entradas y quisieran aún verlo, estas les sirven para la nueva fecha. Los que quisieran devolución, les vamos a enseñar que deben hacer. Quedan invitados, estoy seguro de que ustedes van a saber entender porque estoy contándoles una realidad que está afectando al Planeta”, acota.

Desde su frente, D’Ambrosio hará lo que más sabe: cantar para todos sus seguidores alrededor del mundo, quienes podrán verlo desde la comodidad de sus hogares, en sus laptops o celulares. “Estoy contento porque DEA Promotora nos da todo el soporte técnico para ofrecerles un espectáculo de primera calidad, con luces, sonido, pantallas y las canciones que a ustedes tanto les gusta. Durante este confinamiento no he tenido ninguna presentación, justamente porque me he querido guardar para darles un concierto como se merecen”, sostiene el ganador de la Gaviota de Viña del Mar.

Pelo D’Ambrosio es sin duda el compositor más influyente de Sudamérica. Su música es versionada en diferentes géneros y tocada en diversos países como Ecuador, Bolivia, Argentina, México, Santa Domingo, Panamá, Colombia y Puerto Rico, especialmente por los grupos relacionados al género andino. Sus éxitos “Lejos de ti”, “Y qué paso”, “He sentido amor”, “Alpaquitay”, “Esta noche” y “Hay corazón” han sido llevados a otros ritmos y son cantados por otros artistas, canciones que escucharemos en “Volvernos a ver”. Además, Pelo anuncia que en este recital presentará varias sorpresas musicales para sus seguidores.

LO QUE DEBE SABER

El concierto “Volvernos a ver” se podrá apreciar el 19 de setiembre a las 8:00 p.m. La entrada estará S/. 15.00 y e podrá adquirir a través de Teleticket.