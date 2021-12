Pamela Franco y Christian Domínguez siguen firmes en su relación, pese a la ‘fama de infiel’ del cumbiambero, la cantante siempre se ha mostrado segura y confiada de su romance con el padre de su pequeña María Cataleya.

En declaraciones para ‘Amor y Fuego’, la nueva integrante de ‘Puro Sentimiento’ aprovechó para confesar sus planes de matrimonio con el líder de la ‘Gran Orquesta Internacional’.

“Nos vamos a casar cuando cumplamos 3 años y un día. La verdad es que yo no ando pensando en eso, lo único que me interesa es avanzar, seguir progresando y lo que tenga que pasar, pasará. No me atormenta nada, no soy una mujer traumada por nada”, indicó.

Y quien no fue ajeno a las revelaciones de Pamela Franco fue Rodrigo González, quien criticó duramente que la cumbiambera decida unir su vida con Christian Domínguez, pese a sus antecedentes.

“Lo que me sorprende es que Pamela se quiera casar con él”, comentó Peluchín en un inicio.

“¿Cómo qué no? si ya tienen un hijo”, respondió Gigi asombrada. A lo que ‘Peluchín’ le respondió: “¿Y eso que tiene? porque para divorciarse”, haciendo referencia a la infidelidad del cantante.

