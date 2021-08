Rodrigo González utilizó unos minutos de su programa para agradecer los elogios que le dedicó el cantante Pedro Suárez-Vértiz en sus redes sociales. El conductor y su compañera Gigi Mitre se mostraron muy emocionados por el gesto del rockero peruano.

Como se recuerda, el interprete de ‘Me estoy enamorando’ se declaró fan del programa ‘Amor y Fuego’. El artista publicó un extenso mensaje dedicado a los conductores de Willax TV.

“Una leyenda viviente, el máximo referente del rock nacional, una sensibilidad increíble que nos ha dedicado un mensaje que queremos compartirlo con ustedes”, señaló ‘Peluchín en un primer momento.

“Pedrito me emocionas. Gracias, Pedro. Te queremos, te adoramos, te amamos y te admiramos. Pedro me encanta como escribe. Siempre leo su Facebook, las columnas que tiene. Él escribe como no importándole la respuestas o si va caer bien. Esa pluma con esa sensibilidad que tiene Pedro, todo lo que piensa de nuestro país”, añadió Rodrigo muy emocionado.

¿Qué escribió Pedro Suárez-Vértiz?

A través de su cuenta oficial de Facebook, el intérprete de “Un vino, una cerveza” respondió a los comentarios de los conductores de TV, quienes señalaron que el tema “Cuando pienses en volver” es un himno para los peruanos en el extranjero.

“Rodrigo tu programa me transporta a otra dimensión. Porque en esta coyuntura tan complicada, en donde todo es política, asaltos en mototaxis, sicarios, etc, ver los dimes y diretes de nuestros ‘famosos’ es tan surreal, que me distrae de toda tensión”, escribió el músico peruano.

