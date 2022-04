¡Se encienden las alarmas! Rodrigo González no dudó en utilizar unos minutos de su programa para revelar que Jessica Newton, al crearse un nuevo perfil en Instagram, habría aprovechado para dejar de seguir a Magaly Medina, con quien tuvo una pelea que se hizo pública.

Y es que el conductor de espectáculos comentó que al parecer la amistad entre la organizadora del Miss Perú y la popular ‘Urraca’ no se habría reparado, pese a que hubieron intentos de por medio.

“Dice que le gusta como le digo, ‘Soy la Newton’, por eso es que en su nueva plataforma ha puesto ‘Soy la Newton’... No sé si lo dice porque como ahora ya no tiene amigos en la farándula lorcha, me hace la patería... No vayas a recaer ah, porque las encantadoras de serpientes te pueden hacer caer”, comenzó diciendo el popular ‘Peluchín’.

En ese sentido, la figura de Willax TV se animó a especular la verdadera razón del cambio de cuenta de Jessica Newton. “¿Oye y no crees que de repente ahí lo de las plataformas ha sido mentira? Como no sabía cómo borrarla, ya me voy a hacer otro Instagram. Le hackearon la cuenta, pero en esta cuenta ya no sigue a la Magaly... A parte Magaly siempre se da cuenta al toque cuando la dejas de seguir, ella siempre está pendiente de uno”, finalizó.

Por otra parte, como se logra ver en las imágenes, Jessica Newton ya no seguiría más la cuenta de su expinky, Magaly Medina, ni la ‘Urraca’ la sigue en este nuevo perfil de Instagram.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO