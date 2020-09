Peluchín sorprende con respuesta tras foto fuera de ATV (VIDEO)

Por fin habló. Rodrigo González “Peluchín” se pronunció sobre la foto subida por Beto Ortiz en donde se le ve afuera del canal ATV. Incluso, el programa “La Noche es Mía” de Carlos Galdós hizo una nota dejando entrever que el conductor de espectáculos dejaría muy pronto Latina.

Ante ello, Rodrigo González "Peluchín" no se quedó callado. "Galdós ayer hizo su nota, lo veo contento como si supiera lo que va a pasar en este canal el próximo año. Beto (Ortiz) también cree saber lo que va pasar".

Luego de ello, confesó que en Latina no hay pre-venta este año, por lo que el futuro de todos es incierto. "Al menos yo no sé que va pasar. ¿Tu sabes Gigi? La pre-venta es un evento en donde el canal muestra lo que va ocurrir el próximo año a los clientes. A mí no me han dicho que va pasar (...) En Latina no hay pre-venta".

En ese sentido, Rodrigo González "Peluchín" dijo que tiene derecho a ver nuevas opciones y proposiciones. "Tengo derecho a pasearme para ver qué me parece mejor para mí, para ti (Gigi Mitre), para todos y espero que ellos que son tan cachosos pongan eso en sus programas: #EnLatinaNoHayPreventa".

OJO CON ESTO:

Beto Ortiz ampayó a Rodrigo González haciendo esto (FOTO)

Rodrigo González desata su furia contra Nino Peñaloza por agredir a niño (VIDEO)

Nino Peñaloza involucrado en penoso incidente con un menor de edad (VIDEO)

Peluchín lanza bomba sobre Latina y América Televisión responde así (VIDEO)

HAY MÁS...