Una buena noticia para los peques que han tenido que soportar la cuarentena encerrados en casa debido al Coronavirus. La promotora peruana Veltrac Music en sociedad con la agencia colombiana de entretenimiento Páramo, responsable del festival Estéreo Picnic en dicho país tendrán a cargo el primer campamento virtual temático de Hasbro en nuestro país, Play Camp powered by Hasbro. Una plataforma única que les dará a los niños la posibilidad de vivir una experiencia inolvidable desde casa, mientras aprenden y juegan virtualmente con sus personajes favoritos de Hasbro como el famoso Sr. Cara de Papa, Peppa Pig, Ricky Zoom, My Little Pony, Transformers, Play Doh, Monopoly, Batalla Naval, Operando, Clue y Conecta 4.

Este campamento virtual de cuatro semanas creado para niños de entre 4 y 12 años, se desarrollará en una plataforma digital donde los niños adquirirán los conocimientos y habilidades que les permitirán identificar al superhéroe que hay en cada uno de ellos a través de actividades culinarias, físicas, científicas, creativas, artísticas, musicales y otras. Todo esto con la supervisión en tiempo real de consejeros especializados.

Entre el 13 de julio y el 7 de agosto, de lunes a viernes los niños serán recibidos por el director del Play Camp, quien los guiará a través de las diferentes actividades en las que participarán. Los niños llevarán éstas a un mundo lleno de imaginación donde podrán crear su propia película, dibujos animados, platos favoritos y más.

Este programa ha sido desarrollado en conjunto con A-prender, una compañía colombiana que se enfoca en una educación consciente que lidera los procesos de aprendizaje de los niños. Play Camp powered by Hasbro, se ha construido sobre pilares que permiten a los niños y niñas entender el aprendizaje de una manera integral e introspectiva, lo que ayuda a potenciar su desarrollo.

Para conocer más sobre Play Camp powered by Hasbro visita www.playcamp.pe aquí las familias podrán obtener información adicional sobre el campamento, inscribir a sus hijos y conocer a los personajes que acompañarán a los niños en esta aventura. Además, los niñas y niñas podrán disfrutar de un espacio virtual totalmente dedicado a ellos. Las inscripciones están disponibles desde este miércoles 8 en www.playcamp.pe.