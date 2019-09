Yahaira Plasencia se encuentra promocionando su nuevo tema en Puerto Rico; sin embargo, durante una entrevista le realizaron preguntas íntimas que la salsera no se negó a contestar.

Y es que es conocido que Yahaira Plasencia suele rechazar las preguntas y criticar a la prensa peruana, pero esta vez se mostró abierta a contar sus intimidades.

“¿En qué lugar del mundo te gustaría bailar desnuda?”, le preguntaron.

Tras mostrar nerviosismo, Yahaira Plasencia respondió: “No sé, en un lugar paradisíaco, de repente en una isla, no sé, algo que tenga que ver con playa y de noche, definitivamente”.

“¿Qué es lo más grande que te has m... a la boca?”, preguntaron otra vez. Entre risas, la salsera indicó: “Una manzana acaramelada de verdad no entra en mi boca, es muy chiquita”.

Ante las preguntas, Yahaira Plasencia indicó que iba a ser criticada en Perú. “Oye esto es candela, pura candela es esto. Este programa tiene que salir en la noche, por el amor de Dios. Ahora en Perú, les voy a pasar, los voy a etiquetar, ahora sale ‘Yahaira habla de sus cosas íntimas en Puerto Rico’. Me van a dar con palo en Perú”, sostuvo.

“¿Cuál es la ropa interior que más te gusta usar?”, cuestionaron los periodistas.

“A ver, es que en realidad no tengo una ropa interior adecuada. Por ejemplo, si me pongo algo transparente o algo super pegado al cuerpo, ceñido, siempre uso truzas que no se marca absolutamente nada, no marca ningún ‘chicho’ como dicen aquí. Pero la mayoría de veces uso boxers, me gusta estar cómoda”, respondió.