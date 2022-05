¡Pese a críticas! Eva Ayllón asegura que es humilde y respeta a Carlos Farfán

Eva Ayllón regresa a La Estación de Barranco para presentar su espectáculo, “Un bolero, un vals” que irá hasta el 16 de diciembre. De otro lado, descartó al diario Ojo que haya perdido la humildad pese a que sus críticos digan lo contrario. Y por los comentarios que recibió al opinar del imitador de Manuel Donayre, Carlos Farfán.

"Es bien fácil agarrar el teléfono y postear algo con un seudónimo y escribir cosas para hacer daño. Yo tengo la conciencia tranquila, estoy feliz. Me dicen que tenga humildad, no sé de qué hablan. Yo vengo de un barrio en Lince, que tenía un callejón. Yo he cantado con zapatos que tenían huecos y los tenía que rellenar de papel periódico o cartón. No he tenido para comer, yo respeto a todos. Nunca me he olvidado de nada. A veces no entiendo a la gente", expresó Eva Ayllón.

Consultada si a veces esos comentarios le duelen o quizás a su familia, dijo que "sí, pero ¿qué hago? No puedo evitarlo", sostuvo Eva Ayllón, quien sostuvo que aunque muchos digan lo contrario ella sí apuesta por el joven talento. "Si a mí viene un niño que recién empieza y me pide ayuda. Soy la primera en dárselo y decirle no hagas esto, canta así, no te vistas de este modo. Porque yo tengo 46 años en este ambiente, tuve gente que me ayudó. Mi labor no solo es cantar sino devolver todo que a mí me dieron. De este mundo no me voy a llevar mis secretos de voz", añadió.

Respecto a si cree que son injustas las críticas que le hicieron en redes sociales, por opinar de Carlos Farfán, respondió: "No lo he escuchado cantar la verdad, no he visto el video. No he visto nada, pero si él necesita una orientación y me solicita ayuda, me puede buscar por las redes sociales. Qué me busquen yo le voy a brindar conocimiento. ¿Si le guardo recelo? No, nada, Por favor, público hay para todos, somos artistas del Perú, tenemos nuestros fans. No puedo ser una persona egoísta e ingrata".

NO ES DIVA

Asimismo, desechó los calificativos que ella sea la diva del criollismo. "Eso es mentira, pero negrita, sí soy y presuntuosa también porque me gusta arreglarme. Pero eso es una broma que me dijo Magaly (Medina) y me agarré de eso. Yo me debo al público y sino existiera no estaría parada en ningún escenario. Ni que fuera orgullosa embajadora de la Marca Perú", indicó Eva Ayllón.

DISNEY

Por otro lado, se refirió a Disney Channel, que tiene interés en incluir la música de Eva Ayllón y Perú Negro en la segunda temporada de la película ‘Elena de Avalor’. "Me han contado algo, me imagino que querrán hacer una mixtura. Ojalá que sea así, no tanto por mí sino por el Perú. Con 'Perú Negro' ya heos grabado un disco e hicimos una gira internacional", precisó.

EL DATO

Eva Ayllón sostuvo que volver a La Estación le da gusto, porque le permite ver que la familia disfrute de un concierto más íntimo. También anunció un concierto con Jean Piere Magnet el próximo 10 de diciembre en el Colegio Médico de Miraflores.

OJO CON ESTO:

Dina Páucar saca las garras por Eva Ayllón

Carlos Farfán molesto con Eva Ayllón y Cecilia Bracamonte por esta razón (VIDEO)

HAY MÁS...