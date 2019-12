La suboficial de tercera PNP Jossmery Toledo se pronunció luego que la Policía Nacional abrió un proceso disciplinario en su contra por publicar un video con el uniforme de la institución en sus redes sociales.

En su cuenta de Instagram, la agente de la PNP contó que se encuentra más tranquila tras todo el escándalo que se armó por su video y agradeció los mensajes de apoyo que ha recibido: “Chicos ¿cómo están? Muy buenas tardes, recién me pronuncio... ya estoy mejor con todo esto, lo que me está pasando... para informarles que me ha salido un orzuelo”.

Además, Jossmery Toledo comentó que ya se encuentra preparando su defensa en este proceso disciplinario: “Estoy muy contenta y agradecerles a todos ustedes por el apoyo, los mensajes motivadores, de verdad me siento bien respaldada por ustedes”.

Asimismo, la suboficial aclaró que continuará publicando sus videos mientras practica deporte: “Estoy muy agradecirda con todos ustedes, muchísimas gracias de nuevo y voy a seguir colgando mis videos de mis rutinas”.

Jossmery-Ojo