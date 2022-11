Mientras Ash luchaba contra Lionel en el Torneo de Maestros aparecieron varios personajes que lo alentaron para que se convierta en campeón. Ya sea en el estadio o desde sus hogares, estos personajes como Serena, Misty, May estuvieron atentos al combate.

Gracias a esta lucha, donde Ash Ketchum junto a Pikachu vencieron a Lionel y su Charizard, los amantes de ‘Pokemón’ quedaron más que satisfechos e hicieron explotar las redes sociales. Pero no solo este hecho fascinó a los fans, sino las grandes presencias entre esperadas e inesperadas.

Para la página web ‘3djuegos.lat’ hubo personajes que no pasaron desapercibidos como Misty y Psyduck, desde el Gimnasio de Ciudad Azulona, quienes no quisieron perderse la final. May y Serena, desde la región de Hoenn, se tomaron de las manos de la emoción para ver batalla. Al igual que a Max acompañando a su hermana mayor.

El equipo Rocket: Jessie, James, Meowth y Wobbuffet desde las tribunas estuvieron sentadas emocionadas por este encuentro. (Foto: Captura)

“Brock y Cilan, desde, aparentemente, la región de Unova. Iris, desde Unova, la campeona dragón siguió la batalla desde una tablet en medio del bosque. Clemont y Bonnie, desde el Gimnasio de Ciudad Luminalia. Mallow, Sophocles, Lana, Kiawe, Lillie y Gladion, desde la Escuela Pokémon de la región de Alola”, señala la página.

“Los profesores Kukui y Pimpinela, junto a su hijo; el profesor Oak, Delia Ketchum y Tracey, desde el Laboratorio del Profesor Oak en Pueblo Paleta. Goh, junto a los investigadores de Mew. Koharu y Dawn, en el estadio de Galar y el Equipo Rocket”, añade.

También se menciona que Ahs fue respaldado por todos sus pokemóns como Bulbasaur, Squirtle, Charmander, Butterfree y Pidgeot, hasta sus capturas en Johto, Hoenn, Sinnoh, Unova, Kalos, Alola y Galar y Lapras.

Mallow, Sophocles, Lana, Kiawe, Lillie y Gladion, desde la Escuela Pokémon de la región de Alola, no se perdieron ningún detalle de la contienda. (Foto: Captura)

