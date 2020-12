¡Un nuevo comienzo! Pold Gastelo reveló cómo vivirá esta Navidad junto a su familia tras haber estado varios días en coma a causa del COVID-19 hace algunas semanas.

“Es una Navidad distinta para todo el mundo, yo lo siento como un renacer. Es una celebración relacionada a la familia y yo casi pierdo a la mía, porque pude haberme ido… para mí celebrar la Navidad es un regalo. Este año ha sido de mucho aprendizaje, dolor, tristeza en el mundo, y debe ser de mucha reflexión”, comenzó diciendo.

“Tuve la suerte de tener ángeles que me ayudaron, desde el chico que me recogió, el taxista que me trasladó y Michelle Alexander que me llevó la ambulancia UCI, cuando me quedaban dos horas de vida porque mi saturación era 47. Estoy agradecido de por vida con ella y con Dios porque esa suerte no la ha tenido mucha gente”, agregó.

Asimismo, el reconocido actor también señaló que esta posible segunda ola del coronavirus es solo el resultado de la irresponsabilidad de los mismos ciudadanos.

“La segunda ola es producto de una irresponsabilidad, sé que es difícil quedarse encerrado en casa, pero no hay que bajar la guardia, usar bien la mascarilla, el protector facial y mantener el distanciamiento”, finalizó diciendo a Trome.

