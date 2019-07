Polémica por el Doctorado Honoris Causa que dieron a Laura Bozzo en México | FOTOS

Laura Bozzo acaba de ser reconocida con un doctorado Honoris Causa y la medalla Benito Juárez en el Congreso de la Ciudad de México.

Es ahí donde la polémica se generó pues en Twitter el tema se volvió tendencia, sobre todo porque creyeron que el Congreso le había dado dicho reconocimiento. Sin embargo, este fue dado por el Claustro Académico Universitario por defender a las mujeres y su lucha contra la trata.

"Emocionada y agradecida con México, luego de las injusticias y persecución que sufrí por los políticos corruptos, solo puedo decir GRACIAS", señaló en su cuenta.

Las especulaciones seguían, es por ello que el Congreso de la Ciudad de México afirmó que ellos solo prestaron las instalaciones, pero ellos no pueden otorgar Honoris Causa.

A su vez, Bozzo comentó a Infobae que es un reconocimiento académico. "A mí me lo dio el Claustro Universitario, dos universidades pidieron que se me diera a mí este doctorado que no tiene nada qué ver con los congresos", comentó.

Del mismo modo, afirmó que el Congreso no tiene la potestad para dar dicho grado. "No lo otorga un congreso, el doctorado lo otorgan instituciones académicas", comentó.