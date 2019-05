La polémica pregunta 21 que Erick Sabater no respondió en EVDLV (VIDEO)

El modelo dominicano Erick Sabater se presentó en 'El valor de la verdad' y ganó 25 mil soles tras responder 20 polémicas preguntas sobre su relación con Michelle Soifer, su amistad con Coto Hernández y su sexualidad.

Tras negar que era gay en la pregunta 20, Erick Sabater decidió retirarse y no responder la pregunta más complicada.

"No te voy a dar el gusto en esta oportunidad, me retiro", anunció Erick Sabater ante la sorpresa de Beto Ortiz.

"Yo veo esa risa y es como que una intención de aquí si la vamos a armar [...] yo con eso me siento bien", agregó el modelo.

Sin embargo, Beto Ortiz decidió revelar la pregunta 21 que Erick Sabater no respondió: "Nos quedamos con la duda. Yo quiero decir la pregunta 21, no la tienes que responder pero tú sabes, me pica. Pregunta 21: Erick, ¿eres bisexual?".

HAY MÁS...