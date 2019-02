La polémica pregunta que abogado de Nicola Porcella pidió que no respondiera (VIDEO)

Nicola Porcella acudió a 'El Valor de la Verdad' para contar todo lo que ocurrió el día en que Poly Ávila presuntamente fue drogada en una fiesta de Asia. Sin embargo, cuando Beto Ortiz le preguntó si fue él quien drogó a la modelo, el abogado Humberto Abanto intentó impedir que su cliente responda.

"Yo soy una persona que defiende constantemente el derecho a la no incriminación, un derecho fundamental que las personas tienen es el no declarar ante preguntas que tienen un carácter incriminatorio. En este caso especifico, porque tampoco Nicola ha rendido declaración ante la Fiscalía, y sí quiero, debo señalarle a Nicola, que es muy importante para mí, que considere si es que va responder esta pregunta porque podría tener implicancias y consecuencias para él. En particular yo preferiría que no la responda", dijo el abogado Humberto Abanto a través de un enlace desde Estados Unidos.

El abogado insistió en que la respuesta podría generar consecuencias en el proceso judicial: "Un tema tan serio y tan delicado como este, requiere primero un tratamiento ante el propio Ministerio Público. Creo que la trascendencia de la pregunta amerita, sin perjuicio de la respuesta, sin importar cual fuese la respuesta, que yo sé cual es, que se tenga los efectos que esto puede tener".

No le hizo caso

Pese a la recomendación de su defensa, Nicola Porcella decidió responder: "Entiendo a mi abogado, yo le he hecho caso al pie de la letra en todo lo que me ha dicho hasta ahora. Pero siento que acá hay un tema, porque judicialmente yo voy a probar y estoy dispuesto a cualquier tipo de investigación, pero en mi casa me espera un niño hermoso y me espera una familia por la cual yo voy a pelear siempre [...] por ellos voy a decir la verdad. Me disculpará mi abogado pero es una respuesta que yo quiero que la tenga todo el mundo en su cabeza y sobretodo la gente que amo: yo voy a responder".

Tras sus palabras, Nicola Porcella respondió que no drogó a Poly Ávila. El polígrafo reveló que el modelo estaba diciendo la verdad.

