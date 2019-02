Policía Larizza Farfán va por la corona y competirá este viernes en Miss Sudamérica

Este viernes 22 de febrero se realizará el Miss Sudamérica en la casona del Instituto de Diseño Chio Lecca, con la participación de nueve candidatas internacionales que aspiran a convertirse en la nueva soberana. Larizza Fiorella Farfán Sedamano, Miss Sudamérica Perú, nos representará junto con la Miss Teen Sudamérica Perú, Adriana Milagro Jimenez Chiang, de 17 años.

Larizza Farfán tiene apenas 22 años, pertenece a la Policía Nacional del Perú y no oculta su alegría. “Yo me siento feliz y orgullosa de representar al Perú, sobre todo por los logros que he adquirido. Soy una mujer policía, fuerte y con ganas de dejar en alto a nuestro país”, expresó.

Además de ser policía, es estudiante de Psicología. Ella participó en el certamen de su distrito Las Lomas (Piura), luego en Miss Sudamérica Callao y posteriormente ganó el Miss Sudamérica Perú 2017. “Los concursos de belleza han cambiado bastante. Ya no solo se resalta la belleza externa, sino lo que transmites como peruana”, dijo Farfán.

MISS PERÚ .

De otro lado, Larizza no descartó que pueda participar en el Miss Perú. “Tengo ese sueño, pero este año no podría ser, sino dentro de dos para poder prepararme y postular. Por ahora estoy enfocada en mis estudios y en ser policía”, indicó la reina, quien cuenta con todo el apoyo de la Policía Nacional.

Larizza Farfán opinó sobre Miss Trujillo, Claudia Meza. “Creo que siempre hay que tener cuidado con los lugares donde asistamos para que este tipo de cosas no sucedan”, precisó.

