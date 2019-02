Poly Ávila confirmó ser la joven que fue drogada en fiesta donde habían chicos realities (VIDEO)

La modelo Poly Ávila salió al frente para contar que ella es la joven a quien hace referencia André Castañeda, sobre al fiesta donde habían chicos realities y ella terminó drogada.

Según contó en su cuenta de Instagram, ella estaba en una parrillada en Asia con personas que conocía y otros que no, cuando empezó a sentirse muy mal. Es ahí donde llama a Castañeda para que vaya a recogerla.

Ella contó que no sabe quién le metió algo en su bebida. "Me hicieron un examen toxicológico y salió con anfetaminas (...) No sé quién fue, qué fue lo que pasó", señala la modelo.

Además, contó que no realizó la denuncia porque tenía miedo de la juzguen. Sin embargo, se contactó con su abogado y ya empezará el trámite legal. "Nadie más que yo quiere encontrar a la persona que hizo esto", finalizó.

