La modelo argentina Poly Ávila habló sobre si existe discriminación en los realities de competencia luego de que su excompañero la “Pantera” Zegarra asegurara haber sufrido discriminación cuando quiso ingresar a Esto Es Guerra.

Según Poly Ávila, no se sintió discriminada por sus compañeros ni por la producción, pero descartó regresar a esa etapa de su vida.

“Yo no me he sentido discriminada, lo que yo sentía es que yo misma me sentía mal con mi imagen porque subía y bajaba de peso porque a veces me veía gorda y a veces flaca (...) Nunca sentí la discriminación de alguien de la producción, pero sé que pasa en otros lados, no solo en realities”.

Sin embargo, Poly Ávila dijo que a aprendido a estar donde se siente cómoda. “Después de lo que me pasó, aprendí que uno debe de estar donde se siente cómodo. Lamentablemente no todos piensan como nosotros”.

También evitó hablar la producción de Esto Es Guerrra tras la fiesta del terror. “Yo como te digo, no me gusta hablar mal de la gente. Ellos habrán tenido sus motivos. Volvería a un lugar donde me sentiría cómoda”, acotó.