​Poly Ávila: esta es la llamada que le hizo a André Castañeda cuando fue drogada en fiesta (AUDIO)

La modelo Poly Ávila ha salido al frente para denunciar que fue drogada la noche del 26 de enero en una fiesta en Asia en la que se encontraba con algunos chicos reality y desconocidos. Esta vez ha salido a la luz parte de la llamada que le hizo a su expareja André Castañeda, a quien le pidió ayuda.

Magaly TV, la firme ha hecho pública parte de la llamada en la que Poly Ávila se comunica con André Castañeda aquella noche y a quien le dice que fue drogada: "No sé, no sé. Me recogieron en mi casa, pero acá tomamos normal un vaso de whisky y estamos todos drogados", se le escucha decir a la argentina.

También se le escucha a Poly Ávila decir que todos se encuentran en el mismo estado que ella: "Nadie sabe nada, no sé quién nos puso la droga, estamos todos iguales".

Tras esto, se le escucha a Alexandra Méndez 'La Chama' conversar con André Castañeda, quien diría que Poly Ávila estaría 'paranoica': "Estoy acompañando a Poly, está paranoica, no le va a pasar nada, yo la cuido".

