​Poly Ávila se hizo prueba toxicológica y estos fueron los resultados (VIDEO)

La modelo y ex chica reality, Poly Ávila, se encuentra en el ojo de la tormenta luego de que confirmara que ella es la víctima que consumió drogas en una fiesta en el sur.

Poly Ávila confirmó ayer que ella tomó una bebida y empezó a sentirse mal por lo que llamó a su exnovio André Castañeda para que la auxiliara.

La argentina se realizó una prueba y los resultados confirmaron su denuncia: consumió, sin saberlo, anfetaminas.

“Me hice un examen toxicológico donde dio positivo a anfetaminas, no sé quién fue, no sé en qué momento pasó. No hice la denuncia porque primero me puse en contacto con mi abogado porque no sabes qué es lo correcto, pero ya estamos con mi abogado con el tema legal, nadie más que yo, quiere encontrar a la persona que hizo esto”, señaló.

Su exnovio, André Castañeda mostró los resultados de la prueba de drogas donde figura metanfetamina en la sangre de Poly Ávila.

“El viernes 26 fui a una reunión a una parrillada con amigos y conocidos, donde me empecé a sentir mal, me contacté con André para que me vaya a buscar”, relató.

