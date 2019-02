​Poly Ávila: modelo que fue negada por Jefferson Farfán estuvo en fiesta con chicos reality (VIDEO)

La modelo Daniela Arroyo, quien semanas atrás apareció en TV asegurando que conocía a Jefferson Farfán -pero este la negó- también se habría encontrado en la fiesta en la que Poly Ávila fue drogada.

Así lo dio a conocer en Magaly TV, la firme, donde hizo el siguiente pedido: "Yo no quiero que me involucren", sostuvo.

Y tras ello aseguró que colaboraría con la justicia: "Si Poly lo va a sacar en la Fiscalía, yo iré a la Fiscalía y hablaré ahí", expresó.

Tras ello, Arroyo dio más detalles de la fiesta: "Fue una parrilla, claro, pero yo no sabía nada, ¿me entiendes? Eso me pasa por... soy chiquita, yo por confiar mucho en una persona que... o por confiar mucho en personas me pasan cosas que no están bien".

Junto a esto, la modelo que estuvo en la misma reunión en la que estuvo Poly Ávila, pidió que buscaran a todos los asistentes al evento: "Pero también deberían buscar a todas las personas que han estado ahí, ha habido personas conocidas y no conocidas, o sea tienen que indagar porque yo no sé si es que Poly sepa cómo se llaman porque yo tampoco sé, o sea no conozco a todas las personas que han estado ahí".

