La modelo argentina, Poly Ávila, negó volver al mundo de los programas reality, pues para ella esa etapa ya está cerrada y ahora está enfocada en sus estudios.

Poly Ávila contó que en la última temporada de Combate, sabía que ya no quería más de los programas de competencia, por lo que ahora está enfocada en su carrera de actuación.

“Ya fue hace un buen tiempo. Igual yo estoy súper agradecida por que me llevó a donde estoy ahora. En la última etapa de Combate yo sabía que ya no quería más, que debía ponerme a estudiar y buen a mis 27 años quiero estudiar, me he metido en la carrera de formación actoral. Vamos a ver qué sale, estoy estudiando mucho”, dijo Poly Ávila.

La modelo argentina negó sentirse rechazada en este nuevo mundo. Por otro lado, dijo que desde ahora no hablará de su vida amorosa y solamente lo hará de lo laboral y profesional.

“Nunca me he sentido rechazada. Ahora decido ir por este camino que me ha hecho muy feliz. Prefiero ahora no hablar de mi vida privada y amorosa”, acotó.