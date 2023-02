Luego que el programa ‘Préndete’ lanzó una promoción anunciando el regreso de un personaje ‘con rulos’ para este lunes, Adriana Quevedo no se quedó callada y aclaró rápidamente que no regresará. Esto generó las burlas de Samuel Suárez, quien aseguró que el espacio de Panamericana no sabe cómo subir el rating.

“No soy yo, eso es lo quería decirles, nada más, yo la verdad es que no estaba enterada de nada (...) no soy yo, yo estoy contenta, súper, mega, hiper feliz en Al fondo hay sitio y ahí es donde me van a ver”, dijo Adriana Quevedo en su cuenta de Instagram.

En Instarandula, Samuel Suárez señaló que la aclaración de Adriana Quevedo arruinó el show que ‘Préndete’ quería hacer con ella: “En la promo todas las pistas dan a entender como que serías tú y no, mira, la sorpresa fue que en realidad ni enterada estabas (...) qué roche, en verdad, pero está bien que hayas desmentido a tiempo y no hayas dejado, porque si tú callas realmente la gente podía pensar que el día lunes ibas a aparecer ahí con tus rulos hermosos a hacerles el showcito y mira, ya de golpe, así que veremos a quién de rulos van a poner el día lunes porque ya vi que la promo no les salió nada bien. ¡Qué roche! Eso es desesperación en su máxima expresión”.

“Qué feo roche, ni una promo saben hacer bien, ellos sacan su promo dejando entrever los rulitos, que ya ha pertenecido, que este encuentro va a dar qué hablar porque regresa a la casa, entonces todo el mundo pensó ‘oye, Adriana Quevedo va a regresar al programa, cómo es posible, pero si ella está en Al fondo hay sitio’”, relató ‘Samu’.

“Hijitos, si van a hacer una promo de intriga y van a dejar entrever que Adriana Quevedo pueda regresar para crear expectativa para su programa del lunes, al menos asegurense de llamar a Adriana Quevedo y decirle ‘préstate para la cochinadita’”, expresó el periodista entre risas.

Asimismo, ‘Samu’ afirmó que Adriana Quevedo “les bajó la llanta del lunes por vende humos”.

