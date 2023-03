Alejandra Baigorria, de 34 años, reveló en una entrevista con “Amor y Fuego” sus planes para incursionar en política. La rubia empresaria le seguirá los pasos a su padre Sergio Baigorria, quien estuvo en el ojo del huracán por su cuestionada gestión como alcalde de la Municipalidad de Chaclacayo tras la caída de huaicos en la zona.

La “gringa de Gamarra” aseguró que el país necesita ‘jóvenes líderes’ que realmente quieran ayudar y trabajar para el beneficio de la población peruana.

“¿Tienes fijaciones políticas a futuro?”, le preguntó el reportero del programa de Rodrigo González y Gigi Mitre. “Por ahora no, pero no lo descarto. De verdad que yo siento que en el país tiene que haber políticos nuevos, políticos jóvenes, no necesariamente yo, para que este país salga adelante”, respondió Baigorria.

“Se necesita gente que quiera ayudar al país, no que se quiera beneficiar de, gente que tenga sus propias empresas, su propio dinero, que haya salido de abajo y sepa cuál es el proceso”, agregó.