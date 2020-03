La salsera Amy Gutierrez y el cantante Nesty se retiraron ayer lunes del programa “Válgame” y un día después explicaron lo que sucedió.

Amy Gutierrez tomó la palabra para contar que todo se trató por problemas internos que no se habían cumplidos.

“Estamos más tranquilos con lo que pasó, obviamente fue tenso todo en el momento. Lo que podemos decir es que no se respetó con lo que habíamos quedado (...) Fue algo interno. Creo que ni nosotros ni los conductores tuvieron la culpa. No se coincidió con lo que se había quedado. Fue la decisión de todo el equipo”, contó Amy Gutierrez.

Ambos dijeron que trataron de ser respetuoso, por lo que se fueron en el corte comercial. “Nos fuimos en el corte comercial porque obviamente no podíamos dejar a los conductores hablando solos en vivo y pararnos. Y eso fue todo”.

Sobre si tienen miedo a no ser invitados a Latina, dijeron que no, porque fue un tema interno. “Nosotros vamos a todos los programas que nos dan a oportunidad. Simplemente no se respetó el acuerdo. No tenemos miedo que nos veten en Latina. No fue por el tema de Mayra, porque nos preguntan en todos lados”.

