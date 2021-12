La parrilla de Amazon Prime Video tiene como una de sus principales series a “El juego de las llaves”, producción creada por Marisa Quiroga y que poco a poco ha ido convirtiéndose en la favorita de muchos. La trama que gira en relación a ocho amigos quienes luego tendrán que intercambiar sus parejas asumiendo las consecuencias de ello continúa generando gran expectativa en todo el mundo.

Actualmente, la serie tiene dos temporadas y ya se escuchan versiones de que una nueva entrega verá la luz próximamente. Se debe tener en cuenta que a inicios del 2020, Prime Video, el servicio de streaming de Amazon, y Pantaya confirmaron la realización de una segunda temporada de la serie dirigida por Kenya Márquez, Javier Colinas y Roberto Fiesco.

El juego de las llaves es una serie de Amazon Prime Video.

En esta famosa serie se puede ver a grandes actores como Maite Perroni, Humberto Busto, Fabiola Campomanes, Hugo Catalán, Marimar Vega, Horacio Pancheri, Ela Velden, Helena Haro, entre otros.

Sin embargo, una de las actrices que en su momento pudo integrar “El juego de las llaves” fue Ana Brenda Contreras quien rechazó la oportunidad que se le brindó.

¿POR QUÉ ANA BRENDA CONTRERAS RECHAZÓ UN PAPEL PRINCIPAL EN “EL JUEGO DE LAS LLAVES”?

La actriz Ana Brenda Contreras, recordada por haber participado en importantes telenovelas, series y películas durante varios años, estuvo a punto de ser parte de “El juego de las llaves”, pues, en un inicio se le presentó esta oportunidad.

Sin embargo, la artista no aceptó la propuesta y decidió rechazarla. El motivo fue porque esta serie tiene contenido sexual donde también hay desnudos y todo eso fue algo en el que la actriz no quiso ser participe, según Univisión.

Se precisó que si bien la actriz no está en contra de quitarse la ropa, solo está de acuerdo cuando la ocasión lo amerite.

“Ese es el rollo un poco, que a mí en lo personal me ha costado mucho trabajo que absolutamente casi todos los proyectos son así, en todos tienes que estar ahí en ‘cueros’ (desnuda). Está perfecto, nada más que de repente es como ‘¿Por qué siempre todo así?”, expresó ante los periodistas.

¿ES LA PRIMERA VEZ QUE ANA BRENDA CONTRERAS ES INVITADA A ESTE TIPO DE PRODUCCIONES?

Esta no habría sido la única ocasión en que la actriz Ana Brenda Contreras ha sido invitada a participar en producciones donde se ha tocado el tema de los desnudos.

“No digo que no, pero pues encontrar el balance entre eso, algo con lo que me sienta cómoda, pero que al mismo tiempo lo quiera hacer. La verdad es que sí ha habido bastantes proyectos que he tenido que salir, o que me lo han exigido o que he tenido que decir que no porque a fuerza ya todo es así (desnudos)”, enfatizó.