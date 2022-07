La pedida de mano de Richard Acuña a Brunella Horna ha remecido la farándula local. Y es que tras casi 5 años de relación, la pareja se comprometió el último sábado frente a los hijos del excongresista, familiares y amigos de la pareja.

Sin embargo, el que se perdió la pedida de mano fue el excandidato a la Presidencia del Perú, César Acuña Peralta, el futuro suegro de Brunella Horna.

¿Dónde estuvo padre de Richard Acuña? Resulta que el político lanzó su candidatura al Gobierno Regional de La Libertad por lo que está realizando una ardua campaña electoral en el norte del país. Como se sabe, las Elecciones Regionales y Municipales 2022 en Perú se realizarán el próximo 07 de octubre.

Es así que, el último fin de semana, César Acuña no asistió al compromiso de su hijo porque estuvo haciendo proselitismo en Trujillo, donde se presentó como candidato hace 4 días.

Brunella Horna y cómo conoció a Richard Acuña

En una entrevista con Milagros Leiva, Brunella Horna contó detalles sobre el inicio de su relación con Richard Acuña, hace 5 años, quien entonces era congresista de la República: “Él me escribió, yo no lo conocía, (me escribió) a mi WhatsApp”, reveló la modelo.

“Yo un día estaba en televisión, estaba en vivo y recibo un mensaje: hola, soy Richard Acuña. Yo le digo a mis amigos ‘me ha hablado Richard Acuña ¿quién es?’. Yo ni siquiera sabía quién era”, agregó Brunella Horna, quien contó que Richard Acuña le aconsejó dejar de protagonizar escándalos.

“Me puso: hola, soy Richard, ya para con los escándalos, flaca. Yo estaba en una situación crítica”, contó Brunella Horna. “le respondo ‘jajaja’, no me acuerdo qué más le respondí y comenzamos a conversar creo que dos semanas sin vernos y él me invitaba a cenar, yo tenía algo que hacer, él también, nunca coincidíamos”.

