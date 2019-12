Durante el programa “Mujeres al Mando”, Karen Schwarz contó la razón por la que el futbolista Edison Flores se bajó del auto con el cual llegó a la iglesia, previo a su boda con Ana Siucho.

Tras ser autorizada para contarlo, Karen Schwarz reveló lo que le dijo una persona muy allegada a la pareja, quien prácticamente se encargó de todo el matrimonio.

“Lo que me cuenta una persona cercana es que siendo las 5 de la tarde del sábado, “Orejitas” le avisó y le pidió que no diga que se bajaría del carro para agradecerle a Latina por cumplir con todos los acuerdos como no mostrar el parte”, contó Karen Schwarz.

Según la conductora de Karen Schwarz, este hecho así como que Ana Siucho hable y regale su bouquet fue planeado por ellos mismos.

“Quiero agradecer a Latina por hacer un despliegue maravilloso y por cumplir todas las reglas es lo que habría dicho. Ana también habló. Todo fue planeado por ellos", añadió.

Como se recuerdo, el pasado sábado, Edison Flores y Ana Siucho contrajeron matrimonio y la fiesta duró hasta altas horas de la noche.

