Anuel AA y Tekashi 6ix9ine han colaborado mutuamente para la producción de diversos temas. Si bien, la música los unió, ellos, además, mantenían una buena amistad; sin embargo, esto se acabó y los cantantes se pelearon, al punto de haber señalado que ya no grabarán otro tema juntos.

Pero qué originó el pleito que se armó entre ambos artistas, sobre todo porque ellos habían hablado de la posibilidad de juntarse nuevamente luego de su éxito BEBE, en agosto de 2018, en la que Daniel Hernández rapea por primera vez en español.

Cabe precisar que para el año de ese lanzamiento, Tekashi69 ya había estado en prisión por venta de heroína y se había declarado culpable de delitos sexuales contra una menor, agresión a un fan y ordenado un ataque contra Chief Keef. Mientras que Anuel AA, había salido en libertad, en julio, tras ser arrestado en abril de 2016 por posesión de armas de fuego, según publicó Slang.

ANUEL AA SE DECEPCIONA DE TEKASHI 6IX9INE

Debido al éxito con BEBE, que llegó al Hot 100 de Billboard, continuaron trabajando, y en noviembre de 2018, Tekashi decidió lanzar su álbum debut que incluyó “MALA”, otra colaboración con Anuel AA. Pero al momento de su lanzamiento, el rapero estadounidense había sido arrestado por diversos delitos como parte de los Nine Trey. Al conocer la noticia, su amigo puertorriqueño le deseo lo mejor y le aconsejó esperar su juicio con la cabeza en alto, poniendo su fe en Dios.

Sin embargo, al saber que para obtener una reducción de condena, Tekashi 6ix9ine había delatado a los integrantes de pandilla, la pareja de Karol G decidió desentenderse de él y en julio de 2019 salió a decir en una entrevista con Complex que él no había hablado con el rapero desde su arresto. “Le tengo cariño. Sólo que él hizo eso, entonces él se puede quedar de su lado y yo del mío. No puedo apoyar ese tipo de cosas”.

La pareja de Karol G siente que Tekashi no comparte sus mismos ideales (Foto: Anuel AA / Instagram)

NO GRABARÁ MÁS CON EL RAPERO

En junio de este año, mientras cumplía arresto domiciliario, el estadounidense se conectó vía Instagram Live con Anuel AA para decirle que los fans estaban pidiendo otro hit y que le enviaría algunos temas para ver qué le parecían. “La música es la música y la calle es la calle”, le respondió el reguetonero.

Aunque parecía que volverían a grabar juntos, el hecho de que Tekashi haya acusado a sus excompañeros de banda, no le agradaron a la pareja de Karol G y al día siguiente de su conversación señaló que ya no colaboraría con él porque no comparten los mismos ideales. “El 90% de mis fanáticos, son fanáticos de lo que yo represento: la calle. Esto es sencillo: no va a haber featuring (…), el negocio jamás se va a ir por encima de mi ética. Toda mi vida fui un delincuente. No va a haver featuring, mi hermano está preso por un chota, yo estuve preso por un chota”, dijo en entrevista con El Gurú, de Rapetón.

DESMIENTE A ANUEL AA

Ante tales aseveraciones y tras haber recobrado su libertad, el rapero dijo que Anuel AA sí estuvo en contacto con él mientras estaba preso y aseguró que “YAYA” era una colaboración con el puertorriqueño, quien escribió el tema, durante el mes de abril.

“Como él dice: ‘Real hasta la muerte’, eso no lo creo. ¿Como tú me das la espalda a mí?”, manifestó en entrevista para El Gordo y la Flaca. Además, mencionó que el Instagram Live que hizo con Anuel AA fue “un favor” para ayudarlo a promover su álbum Emmanuel. Finalmente lamentó que su amigo le haya dado la espalda.