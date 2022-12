La conductora Ethel Pozo reveló que ya se encuentra de vacaciones y aprovechará para dejar el maquillaje, las extensiones de cabello y las uñas acrílicas que utiliza en el programa América Hoy.

“¿Qué tal, cómo están? Hoy ha sido mi primer día de vacaciones, así que estoy así, relajada, hoy ha sido un día para desconectar, ha sido un año súper intenso, duro, ajetreado, así que hoy, como me imagino muchas personas en estas vacaciones, han empezado a ordenar la casa”, contó Ethel Pozo.

“Yo lo primero que hice en la mañana fue irme a comprar a Plaza Vea, ya vieron mis compritas, además compré unas cosas para el hogar. Luego, cosas que he hecho, por ejemplo, me quité las uñas acrílicas, ya no más, no me voy a maquillar hasta el matrimonio de Brunella y Richard porque bueno, ya saben, por el programa es todos los días del año maquillaje, uñas y hay que descansar. Aquí estoy, en mi casita, ocupándome de lo que realmente importante que es la familia”, acotó.

Después, este 23 de diciembre, la hija de Gisela Valcárcel contó que decidió pasar tiempo con sus amigas: “Paso por aquí para saludarlos aunque no subo muchas cosas porque ya saben, estoy de vacaciones. Hoy me toca uno de mis deseos, pedí en mi cumpleaños más tiempo para mis amigas y hoy voy a tomar desayuno con mis amigas hermosas un día antes de la Navidad, así que esas son las cosas con las cuales debo estar agradecida, los amigos que son los tesoros más grandes”.

Según Ethel Pozo, continúa firme en su propósito de no usar maquillaje durante sus vacaciones: “Así que con esta carita, como les dije, no me voy a maquillar hasta que vuelva al programa, nada, así, los pelos enredados, así tal cual, lo único que tengo son mis pestañas que es así, antes muerta que sencilla, sin pestañas”.

Fuente: Instagram @lapozo

