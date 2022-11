Este 7 de noviembre de 2022, varios medios de comunicación difundieron un video de la modelo Genesis Aleska, expareja de Nicky Jam, haciéndole brujería al cantante para lograr que se quede con ella.

De acuerdo a ‘Suelta la sopa’, Miguel Mawad, expareja de Genesis Aleska, fue el encargado de filtrar el video en el que Genesis Aleska, acompañada de una mujer, realiza un ritual pidiendo que Nicky Jam solo tenga ojos para ella.

“Que no deje de pensar en mí, que me busque desesperadamente, que me extrañe, que quiera estar conmigo (...) [que] necesite buscarme, necesite estar conmigo, que no tenga ojos para más nadie (...) que solo piense en mí”, dice Genesis Aleska en el video.

En el video también se escucha que Aleska y Nicky Jam se habían separado en el momento en que ella intentó hacerle un ‘amarre’. Tras la difusión de este material audiovisual, la modelo lamentó lo ocurido y aseguró que ahora solo cree en Dios.

“Cada quien es libre de creer en lo que quiera creer. Todos cometemos errores y de eso se trata la vida, de aprender de ellos y todo esto solo me enseña una sola cosa, de que Dios es el único que siempre estará para mí y quien tiene la respuesta a todos mis problemas... Él es el único en quien debemos confiar y creer, y evidentemente tuve que pasar por muchos procesos para poder llegar a esta conclusión y hoy por hoy aferrarme más a Él que nunca”, escribió.

