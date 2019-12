La conductora de televisión, Lady Guillén, contó en exclusiva para Diario Ojo el motivo por el que no volvió a bailar. Reveló que fue tanto el maltrato psicológico que sufrió que se sentía mal vestirse como lo hacia para bailar.

“Ya no regresé a bailar por temas piscológicos. Tanto había sido el maltrato psicológico, que me decían p** que al ponerme una falda pequeña me sentía tal”, contó Lady Guillén.

“Era tal el maltrato sistemático que había pasado que nunca pude volver a bailar, nuca pude, nunca quise”, añadió.

Contó que al no tener otro ingreso económico, decidió buscarse la vida de otra forma. “Emprendí otro tipo de situaciones para poder solvertar mis gastos. Me puse a vender ropa, hice shows infantiles. Nadie sabe lo que hice para poder continuar una vida que me propuse. Yo me dije: No me voy a dejar vencer”.

“Muchas veces en mi vida pensé suicidarme, fueron tres veces y lo cuento porque es parte del daño aque nos hace la violencia . Queria desaparecer y no tenía voluntad de nada”, añadió.

