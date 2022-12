La modelo Macarena Gastaldo realizó una transmisión EN VIVO tras la final del Mundial Qatar 2022 que se realizó este domingo 18 de diciembre 2022 y tuvo como ganador absoluto a la Selección argentina de Leo Messi. Los albicelestes vencieron a Francia en una tanda de penales de infarto.

A través de su cuenta de Instagram, la gaucha no pudo evitar expresar su indignación y criticó a los peruanos que apoyaron al equipo de Kylian Mbappé y compañía.

¿Por qué Macarena Gastaldo se molestó con los peruanos?

Durante la trasmisión en vivo que realizó la rubia en Instagram hubo muchos peruanos que expresaron su apoyo al combinado europeo. Esta situación indignó a la argentina.

“¡Cómo es posible que los apoyen si somos sudamericanos!... No lo puedo creer. Esto es inaudito. ¿Prefieren a Francia y no a Argentina? No se pasen”, dijo Macarena Gastaldo muy molesta.