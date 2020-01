La periodista Magaly Medina publicó una nuevo video en su cuenta de Instagram y confesó que le hubiera gustado tener una hija mujer.

La popular “Urraca” explicó el motivo de su deseo. “Sí me hubiera gustado tener una hija mujer, porque yo soy tan coqueta. Me encanta cosas que me hubiera gustado enseñarle”.

“Me hubiera gustado criar una hija sumamente empoderada. Una hija que se valiera por sí misma, que tega los valores que yo tengo y que me ha costado aprender. Ese hubiera sido mi legado para ella, pero no lo tengo. Tengo un hijo hombre que ya es independiente”, señaló.

La periodista también explicó cómo fue como madre de un hijo varón.

“Soy una madre normal. Creo que he sido una mala pesada, pero para los hijos adolescentes las mamás son pesadas. Yo he sido una mamá normal como todas, pero eso sí, muy trabajadora por lo que mi hijo tiene el derecho de decir que casi siempre nunca estuve en casa porque trabajaba mucho. No me siento culpable porque él se crió bien”, finalizó.