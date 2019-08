Durante todas estas semana en 'Las reinas del show', Mario Hart ha sido la cábala de Korina Rivadeneira, y es que el piloto de autos no solo llegaba al programa para apoyarla emocionalmente, sino también decidió bailar con ella para que obtenga uno de los mayores puntajes de la gala.

Sin embargo, en la final del programa de Gisela Valcárcel, Mario Hart se ausentó y esto hizo que Korina Rivadenira rompa en llanto detrás de cámaras. Según cuenta, la modelo venezolana, es su esposo quien le levantaba el ánimo y la abrazaba para calmar sus nervios.

"Mario se fue a Chile, si por eso estaba (llorando). Mandarle todos los éxitos del mundo, de hecho está en carrera, espero que le vaya bien y que se venga con esa copa a Perú", dijo primero.

"Estoy triste porque no está porque él es el que me tranquiliza, me da un abrazo y no tenerlo a él. También me hace tanta falta mi mamá, ella está en Estados Unidos, y tampoco pudo estar acá. No estoy solita, tengo a toda mi familia por parte de Mario", agregó Korina un tanto emocionada por haber llegado a la final de 'Las reinas del show'.

Por su parte, Mario Hart no se quedó callado y desde Chile le dio todo su apoyo, no solo con uno sino con varios mensajes en redes sociales para que sus seguidores votaran por su esposa.