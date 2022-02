Melissa Paredes sorprendió a todos este viernes 25 de febrero al ser invitada al último programa de ‘Mujeres al Mando’, el cual fue cancelado por Latina TV. Su presencia refuerza el rumor de que la modelo conduciría un nuevo magazine en dicho canal junto a Karen Schwarz y la Miss Perú, Janick Maceta.

De este modo, queda descartado que la exesposa de Rodrigo Cuba ingrese al reality ‘Esto Es Guerra’, donde ha sido convocado su actual novio, Anthony Aranda.

Melissa Paredes habló de sus planes a futuro y dejó entrever que tendría un proyecto en la cadena internacional Telemundo, donde actuaría en una telenovela.

“¿Tú gran sueño es actuar en Telemundo?”, le preguntaron en el programa, a lo que ella señaló “definitivamente”.

“Es más... (ya me voy)”, agregó, haciendo el ademán de un avión con sus manos, dejando en shock a las conductora Thais Casalino y Giovanna Valcárcel.

Karen Schwarz, quien estuvo invitada en el programa, soltó la bomba: “entonces es por eso que no firmó para... (Esto Es Guerra) de repente se va...”.

Melissa Paredes no negó lo dicho por la esposa de Ezio Oliva. “Para mí es un gran sueño, para mí la actuación es lo que más me apasiona, me encanta, transmitir a través de la actuación me parece increíble”.

