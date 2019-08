Nicola Porcella se presentó en “El valor de la verdad” para hablar del polémico video en el que agredió verbalmente a Angie Arizaga. Según él jamás le faltó el respeto, pero sí reconoció “que no fue la manera de decirle”.

“Cambié mi respuesta porque si bien no hubo maltrato hacia ella, tal vez un gesto pudo haber herido susceptibilidades. Jamás le falté el respeto, ni la maltraté, no fue la manera de decirle, ni era el momento. Sí hago mea culpa”, expresó.

El modelo reconoció que, por culpa de los tragos, mostró una actitud de “macho alfa”. Nicola Porcella señaló que fue por culpa de un tercero, que habló mal de él, por lo que tomó esa actitud de envalentonado.

“No era contra ella. Es por eso que se queda conmigo. Era mi manera de decirle, no era la manera de decirle ‘déjame encararlo’. Ahora estoy tranquilo, mis movimientos por el trago eran más de ‘macho alfa’, de querer darle a entender que yo era el hombre”, sostuvo.

En otro momento, Beto Ortiz le preguntó si aún estaba enamorado de la “Negrita” y si es que la consideraba como el amor de su vida. “Hay un cariño inmenso, puedo decir que me enamoré de ella como no me enamoré de otra persona. Pero ya no, ya pasó mucho tiempo, pero aún hay muchas heridas por sanar para poder ser amigos”, sostuvo.