Luciana Onetti, otra expareja del empresario, Rafael Fernández, a quien le dicen “La indignada”, lo retó a que muestre su estado financiero tras casarse con Karla Tarazona.

Lamentó que Rafael Fernández muestre su “riqueza”, cuando no es necesario que lo haga, pues las personas con dinero no son de ostentar. En ese sentido, pidió que muestre sus estado financieros.

“Yo digo, si le encanta mostrar, por qué no muestra sus estados financieros”, acotó.

“Dicen que el carro blanco le ha costado 300 mil dólares y es del 2015 y los del 2015 no cuestan tanto. Es una carro que lo ha comprado de segunda”, agregó la joven, quien mantuvo más de 2 años con el empresario.

Además, cuestionó que la familia de Rafael Fernández no haya ido a la boda realizada luego de 5 meses de relación con Karla Tarazona. “Su familia de él no estuvo (en la boda). Yo no he visto ahí a sus papás y a sus hijos”.

